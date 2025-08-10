Hande Yener Ayvalık’ta sevenleriyle buluştu

Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener, geçtiğimiz akşam Ayvalık Amfi Tiyatro'da nefes kesen bir geceye imzasını attı. Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği konser, merdivenlerin bile dolup taştığı hınca hınç bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Eski ve yeni en hit parçalarını sevenleri için seslendiren Hande Yener, Ayvalık'ta adeta bir sevgi seliyle karşılandı. Seyircilerin büyük coşkusuna, enerjisi ve dinamik sahnesi ile karşılık veren sanatçı, performansıyla olduğu kadar sıra dışı sahne kostümüyle de büyük beğeni topladı. Pop müziğin kraliçesi devasa siyah kemerli botları, pembe saçları ve aksesuarları ile baştan sona yine sıra dışı tarzını konuşturdu.