“Ferdi Tayfur’la ilgili mevzu tamamen asılsız”

Antalya'da tedavi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde Hakkı Bulut, Tayfur ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bulut yaptığı açıklamada, "Ferdi'yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine "Ferdi sen ne yapıyorsun?" dedim. "Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor" dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta ben o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum" ifadelerini kullanmıştı.

YALANLAMA GELDİ

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'dan Hakkı Bulut'a yalanlama geldi. Paylaşım yapan Gözalıcı, "Hakkı Bulut'un Ferdi Tayfur hakkında verdiği röportaj gerçeği yansıtmamaktadır. Tayfur kendisi ile görüşmediği gibi, Hakkı Bulut'un bahsettiği mevzu tamamen asılsızdır. Bu tarz haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.