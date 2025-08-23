Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı

ÜNLÜ sanatçı Ebru Gündeş'in, Rıza Zarrab'tan boşandıktan sonra evlendiği iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir, Selahattin Yılmaz "suç örgütüne üye olmak" ile suçlanıyor. Murat Özdemir'in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi. Yetkililer, gözaltı işlemlerinin sürdüğünü ve yeni isimlerin de ifadeye çağrılabileceğini belirtti. Öte yandan Ebru Gündeş'in eski eşi iş insanı Zarrab da 2016'da ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, sonra itirafçı olmuştu.