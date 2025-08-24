Metin Şentürk’ten kardeşine acı veda!

Sanatçı Metin Şentürk'ün kansere yenik düşen kardeşi Bayram Şentürk, Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Metin Şentürk'ün yaklaşık 11 aydır kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk önceki gün hayatını kaybetti. Şentürk için dün Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Metin Şentürk taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cenazeye Şentürk'ün ailesi, yakınları ve sanat camiasından isimler katıldı. Metin Şentürk, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.