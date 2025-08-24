Türkiye’nin ilk fuarı! İzmir Enternasyonal Fuarı 94’üncü kez kapıları açıyor!

TÜRKİYE'NİN ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94'üncü kez kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark'ta yapılacak. Bu yıl "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla düzenlenecek olan, Bosna Hersek'in onur konuğu ülke olduğu İEF, ticaretin yanı sıra kültür, sanat, spor ve eğlenceyi de bir araya getirecek. Fuar akşamlarının vazgeçilmezi Çim Konserleri, bu yıl da on binlerce müzikseveri Kültürpark'ta buluşturacak.

ÇİM KONSERLERİNDE ÜNLÜ AKINI

29 Ağustos'ta Candan Erçetin ile başlayacak konser serisi, 30 Ağustos'ta Edis ve ön performansta Ali Altay ile İzmirlilere Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. 31 Ağustos'ta Yıldız Tilbe, 1 Eylül'de Ceza, 2 Eylül'de Nihat Sırdar ile 90'lar Kafası sahnede olacak. 3 Eylül'de Derya Uluğ, 4 Eylül'de de Gripin Çim Konserleri'nde yer alacak. Çim Konserleri kapsamında 5 Eylül'de Mustafa Sandal, 6 Eylül'de Selda Bağcan, 7 Eylül'de Sertab Erener, 8 Eylül'de Duman sahne alacak. Fuarın son günü 9 Eylül'de ise Mor ve Ötesi, İzmir'in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15'te başlayacak.