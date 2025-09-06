İzmir’de konserle doğaya nefes olacaklar

Seferihisar'ın genç iş insanları Emirhan Tosun ve eşi Gizem Tosun, Seferihisar Müzik, Kültür, Sanat ve Halk Oyunları Derneği iş birliğiyle 9 Eylül'de orman yangınlarında zarar gören alanlar için anlamlı bir dayanışma konseri düzenleniyor.

'YARALARI SARACAĞIZ'

"Bir Fidan Bin Nefes" başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Seferihisarlılar hem kurtuluş gününün coşkusunu hem de doğaya nefes olmanın gururunu yaşayacak. Tosun, "Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız yangınlar ormanlarımızla birlikte hepimizin yüreğini yaktı. 10 bin üzerinde hektarlık alanımız adeta kül oldu. Biz doğaya olan sevgimizle bu yaraları birlikte saracağız. Kampanyamızla kaybettiğimiz ormanlarımızı yeniden yeşertecek, çocuklarımıza daha yeşil bir gelecek bırakacağız" dedi.

'DAVET EDİYORUZ'

GİZEM Tosun ise şöyle devam etti: "Geleceğe diktiğimiz umutların, nefeslerin konseridir. Çünkü her bir fidan çocuklarımız için yeni bir yaşam, yeni bir nefes demektir. Tüm Seferihisarlıları bu büyük dayanışmaya ortak olmaya davet ediyoruz." Ayrıca saat 20.30'da düzenlenecek olan konserde İzmirli sanatçılar Aslı Zen ve Emine Gültekin yer alıyor