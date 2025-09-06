Tire’de Zakkum coşkusu

ÜNLÜ Türk Rock grubu 'Zakkum' Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinliklerinde Gölet şenlik alanında ücretsiz halk konserinde sahne aldı. Yaklaşık 10 bini aşkın hayranına seslenen grup üyeleri 'Hatıran Yeter', ' Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Gökyüzünde' ve 'Anason' gibi hit şarkılarını alanı dolduran Tireliler ile birlikte söyledi. Zakkum üyelerine Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu çiçek vererek teşekkür etti. Grup Zakkum ise "Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk" dedi