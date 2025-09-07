90’ların yıldızı Fuar’da bir kez daha parladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür-sanat etkinlikleriyle kente renk katmaya devam ediyor. Çim Konserleri'nin, 8. gününde Mustafa Sandal sahne aldı. Sandal, geçmişten günümüze uzanan repertuvarıyla on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, sahneye çıktığında yaptığı konuşmada, "İzmir, bu akşam bambaşka. Sizlere zaman tüneli tadında, 90'ların en güzel ve en keyifli yıllarına götürmek istiyorum. Bizim konserimiz candan, içten, yürekten, bütün samimiyetiyle bir konser" sözleriyle dinleyicilere seslendi. "Aya Benzer", "İsyankar", "Araba" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendiren Mustafa Sandal'a, alanı dolduran kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti.