Kıvanç’ın acı günü: İş insanı Halit Yukay’ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı...

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni ne yazık ki 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Halit Yukay için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

YUKAY'A SON GÖREV

En yakın arkadaşını bulmak için günlerce arama çalışmalarına destek veren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı. Cenaze törenine Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ başta olmak üzere Seda Bakan ve eşi de katıldı. Törende oldukça üzgün görülen Halit Yukay'ın can dostu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu. Eşi Rania Stypa Yukay'ın tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, Kıvanç Tatlıtuğ'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Halit Yukay'ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törene çelenk gönderdi.