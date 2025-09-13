Güzel oyuncu İzmir’de kanser tedavisi görüyor

Oyuncu ve ses sanatçısı Neşe Aksoy'dan gelen haber sevenlerini üzdü. Aksoy'un bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi. 62 yaşındaki Neşe Aksoy'un, 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kıvanç Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaklaşık üç yıldır hastalıkla savaşan Aksoy'un son sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kıvanç Terzioğlu, yayımladığı mesajda "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.