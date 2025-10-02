Gözleri KaraDeniz atv ile zirvede

atv'nin yeni sezon dizilerinden Gözleri KaraDeniz dün akşam ekrana geldi. Merakla beklenen beşinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. 5. bölümde Mehmet'in düğününde tüm gerçekler ortaya çıktı. Osman Maçari hainlik yapan oğlunu evlatlıktan kovdu. Bu durumu bildiği halde Güneş'in evliliğine engel olmaması Azil'i kötü duruma düşürdü. Güneş, Azil'den bunun hesabını sorar. Azil yurt dışına gitmeye karar verir. Mehmet'in de ihanetinin ortaya çıkması başını büyük belaya sokar. Hayatta kalmak için babasını öldürmek üzere Demirci Ziya ile anlaşma yapmak zorunda kalır.