İlk tanıtım geldi! Kuruluş Orhan destanı başlıyor

Başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan' Dizisi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Daha ilk saniyelerinde izleyiciyi büyüleyen tanıtım, görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından görüntülenen tanıtım, aldığı binlerce yorum ile Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de gündem oldu.

EFSANE İSİMLER YER ALIYOR

Yeni hikayesi, müthiş dünyası ve kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımında Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan'da rol aldı. "Selam Olsun Biz Geldik. Ben, Osman Bey oğlu Orhan. Derim ki; Selam olsun! Biz geldik" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kuruluş Orhan tanıtımı Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden 'Diriliş,' 'Kuruluş' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım dizinin sezona damgasını vuracağını kanıtladı. İzleyiciler, "efsane geri dönüyor", "yeni bir destan başlıyor" gibi yorumlarla heyecanlarını dile getirirken Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı, oyuncu kadrosu

ve ayrıca tanıtımda kullanılan müzik de çok konuşuldu. Çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Orhan', başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ve kadrosuna kattığı Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman ve Cihan Ünal gibi isimlerle sezon başlamadan en çok konuşulan dizi oldu.