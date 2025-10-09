Sanat dünyasında uyuşturucu depremi! Ünlülere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan 19 ünlü isim gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Monay, Duygu Özaslan ve Feyza Altun olmak üzere toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler kan tahlilleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. İfade için bekleyen oyuncu Demet Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan da moral ziyareti için geldiğini söyleyerek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.

'SİGARA DAHİ İÇMİYOR'

İfadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Yürütülen soruşturma kapsamında birçok sanatçı ve oyuncunun ifadesine başvuruluyor. Bunların arasında benim müvekkilim İrem Derici de var. Müvekkilim son bir yıldır sigara dahi içmeyen birisi. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımını özendirme gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde de bu ortaya çıkacaktır. Şu an dosyada gizlilik kararı var. Bu bir gözaltı işlemi değil, bilgilerine başvuruluyor. Şuan misafir ediliyorlar, nezarethanede değiller" ifadelerini kullandı. İstanbul'da haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ünlü isimlerin arasında adı geçen şarkıcı Simge Sağın hakkında gözaltı kararı verildiği iddiaları menajeri Özgür Aras tarafından yalanlandı. Aras, yaptığı açıklamada herhangi bir resmi tebligatın olmadığını belirtti. Aras, açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı: "Simge, bir haftadır Amerika'da hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır. Avukatımız konunun takibinde." İrem Derici'nin gözaltı günü, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile nişan için hazırlık yaptığı öğrenildi. Derici'nin yakın çevresinden alınan bilgilere göre, törenin akşam saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyordu.

JANDARMA KAPISINI ÇALDI

Operasyonda adı geçen Feyza Altun, gözaltında olmadığını duyurduğu sırada kapıya gelen polis ekipleri, gözaltı kararını kendisine tebliğ etti. Oyuncu Meriç Aral'ın ise yeni doğum yapması nedeniyle bebeğini emzirmek için süt pompası istediği öğrenildi. Dün öğleden sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 19 ünlü isim, kan, idrar ve saç örneği verdi. Saat 17.00'ye kadar örnek veren ünlüler, yeniden götürüldükleri İl Jandarma Komutanlığı'nda resmi prosedürün tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

'İHBAR OLABİLİR"

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz "Somut bir iddia yok. Bir ihbardan söz ediliyor. İhbar içeriği de söz konusu değil. İfade haricinde özelinde talep edilen herhangi bir şey yok" diye konuştu.