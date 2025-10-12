Manisa’da Aleyna Tilki rüzgarı esti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz ay yağmur dolayısıyla ertelenen Aleyna Tilki konseri coşkuyla gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Aleyna Tilki, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Tilki, konser sırasında yaptığı konuşmada, "Önceki gelişimde yağmur nedeniyle konserimizi veremedik. Bari sahneye çıkıp bir el sallayayım dedim ama mikrofon bile çalışmıyordu, ertelemek zorunda kaldık. Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi. Konser sonunda Aleyna Tilki'ye, Alaşehir'in dünyaca ünlü Sultaniye üzümü hediye eden Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sanatçıya teşekkür etti.