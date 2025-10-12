‘Yeni sezon ezber bozacak’

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş'un devamı olacak, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. 'Kuruluş Orhan' setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor.

AT VE KILIÇ EĞİTİMİ ALDI

Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu dizi ve canlandırdığı Orhan Bey karakteri ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı at ve kılıç eğitimleri hakkında da konuştu. Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey için "En dikkatimi çeken özelliği ileri görüşlü olması" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili de düşüncelerini ifade eden Yazıcıoğlu, "Böyle yetenekli, işini seven bir kadroyla birlikte olmak onur verici" sözleriyle ekip arkadaşlarından da övgüyle bahsetti. Ünlü oyuncu açıklamalarını "yepyeni ve ezber bozan bir sezon izleyicileri bekliyor" sözleriyle noktaladı.