Şükrü Özyıldız: ‘Kendimi keşfettim’

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, Kuruluş dizisinin devamı olan Kuruluş Orhan, yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Dizinin Flavius'u Şükrü Özyıldız dizi ve canlandırdığı Bizanslı komutan Flavius karakteri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İZLEYİCİYE MESAJ VERDİ

Dizide Flavius karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu birçok alanda aldığı eğitimler hakkında da konuştu. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız "Özellikle ok tarafında çok rahatmışım. Kendimde yeni bir özellik keşfettim" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Özyıldız "Osmanlı'nın çatışacağı en büyük ve en temel düşman" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Yeni dönem için izleyicilerimizin çok heyecanlanması lazım" sözleriyle noktaladı. Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında çarşambaya damga vuracak.