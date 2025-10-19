"YABANCI Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer eden, 90 yaşında hayatını kaybeden mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından naaşı Teşvikiye Camisi'ne getirilen Güzelbeyoğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

'MÜTEVAZI BİR İNSANDI'

TÖRENE kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, törende yaptığı konuşmada, "Gerçekten çok iyi bir insandı" diye konuştu. Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Güzelbeyoğlu'nun iyi bir tiyatro sanatçısı ve aktör olmasının yanı sıra çok mütevazı bir insan olduğunu anlattı.