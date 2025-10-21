atv'nin yeni dizilerinden Gözleri Karadeniz, konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. Dizide Mehmet karakterini canlandıran Mustafa Açılan, rolüne ve diziye ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm karakterlerin derinlikli hikâyelerini daha detaylı anlatmaya başladıklarını söyleyen Açılan, "Bundan sonra Mehmet'in babasına kendini kanıtlama çabasını, ailesiyle olan çekişmelerini ve kendi iç hesaplaşmalarını artan bir tempo ile izleyecek seyirci. Hem aile içi büyük çatışmalar hem de Mehmet'in iç dünyası onları bekliyor" diye konuştu.

ROLÜYLE BÜTÜNLEŞTİ

Karakterinin kendisini cezbeden yönlerini anlatan oyuncu, "Mehmet güçlü görünmeye çalışsa da içinde tamamlanmamış bir çocuk taşıyor. Bu çelişki benim için çok kıymetliydi. Oynaması zor ama keyifli" ifadelerini kullandı. Karadeniz'e dönmenin hikayeyi daha katmanlı hale getirdiğini söyleyen oyuncu, "Doğa şartları bazen bizi zorluyor ama aynı zamanda da hikâyeye çok şey kattığını belirtiyor. Karadeniz'e ilk kez bu proje için gittiğini söyleyen Açılan, "Bence racon sadece sertlik değil. Karadeniz'de verilen sözün arkasında durmak, samimiyetin hakkını vermek demek" şeklinde konuştu. Gerçek hayatta da bir kardeşi olduğunu belirten Mustafa Açılan, "Kardeşe sahip olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. İnsanı tamamlıyor. O yüzden Azil gibi bir karakterin ailemde olmasını isterdim" diyerek sözlerini tamamladı.