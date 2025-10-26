Kuruluş Orhan fırtınası başlıyor

Çarşamba günü atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan yeni hikayesi ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Kara Halil'i Can Atak, Orhan Bey'in kız kardeşi Halime'yi canlandıran Sena Mercan ve Avcı Bey'i Tevfik Erman Kutlu dizi ve canlandırdıkları karakterleri ile ilgili bir Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

'USTALARLA BERABERİZ'

Dizide Kara Halil karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Can Atak hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Atak "Çok usta isimlerle beraberiz" diye konuşu. Dizide canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Can Atak: "Hem savaşçı hem de siyasi yönü olan ve Orhan Bey'in en yakınındaki adam" sözleriyle karakteriyle ilgili ipuçları da verdi.

GÜÇLÜ BİR KARAKTER

Dizide Orhan Bey'in kız kardeşi Halime karakterine hayat verecek başarılı oyuncu Sena Mercan, "Oynarken öğrenebileceğim isimlerle birlikteyim" dedi. Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Sena Mercan: "Çok güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir karakter" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi.

'SAVAŞÇI BİR BEY'

Hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaşan Tevfik Erman Kutlu ise diziye hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahsetti. Kutlu "Canlandıracağım karakter çok güçlü ve savaşçı bir bey" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Tarihimizin güzel bir dönemini en güzel bir şekilde izleyicimizle paylaşacağız" sözleriyle noktaladı.