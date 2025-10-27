Fatih Ürek sevenlerini korkuttu

YOĞUN bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek için sosyal medyada kısa sürede yayılan 'öldü' iddiaları ortalığı karıştırırken, şarkıcı Alişan ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu hastaneye koştu. Şerifoğlu ünlü şarkıcı için şunları söyledi: "Dua etmekten başka çaremiz yok. Doktorlar, bu süreçte görmeyen varsa gelsinler görsünler dedi" ifadelerini kullandı. Demet Akalın da katıldığı bir gecede, barıştığı arkadaşı Fatih Ürek için konuştu. Akalın Ürek için sürekli dua ettiğini söyleyerek, "Ziyarete gittim ilk gün o kadar kötü oldum ki anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki Fatih'le barışmışım oldu" dedi. Şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek geçirdiği kalp krizi nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek'in entübe edildiği açıklanmıştı.