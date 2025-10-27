İzmir’de Kültür Yolu Festivali renkli anlara sahne oldu

İZMİR Kültür Yolu Festivali, ilk gününde sergilerden operaya, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle ilgi gördü. Festival direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Türk opera repertuvarının başyapıtlarından Ferit Tüzün'ün "Midas'ın Kulakları" eserini sanatseverlerle buluşturdu. 13. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında Serkan Çağrı ve Orkestrası Agora Ören Yeri'nde sahne alırken, Ece Ata konuk sanatçı olarak programa renk kattı. Tarihi Alsancak Tren Garı'nda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında piyanolarda performans sergiledi. "Sen de söyle" kabininde müziğe gönül verenler yeteneklerini gösterme fırsatı buldu.