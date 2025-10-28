Aydın’da gençler müziğe doydu

BİNLERCE Aydınlı genç ünlü sanatçıların konserleriyle unutulmaz bir gece yaşadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Gençlik Festivali'nin ikinci günü, gençlerin yoğun katılımına sahne oldu. Festivalin ikinci gününde üç ayrı konser gerçekleştirildi. Günün ilk konserinde Poizi, ardından Dedublüman sahneye çıktı. Günün sonunda sahne alan ünlü sanatçı Zeynep Bastık ise enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla alandaki gençlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Gençler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, festivalin her yıl düzenlenmesini istediklerini dile getirdi.