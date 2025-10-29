Kuruluş Orhan ezberleri bozacak: Milyonların beklediği gün geldi

a tv'nin efsane dizisi Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan, Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet ( Nilüfer), Burak Sergen (Tekfur Saroz) ve Cihan Ünal (Osman Bey) gibi yıldız oyunculardan oluşan kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

ORHAN BEY BURSA ÖNÜNDE

İlk bölüm de tarihten önemli detaylar sunuyor.

Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır.