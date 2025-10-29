Kuruluş Orhan ezberleri bozacak: Milyonların beklediği gün geldi

atv'nin efsane dizisi Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan, Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet ( Nilüfer), Burak Sergen (Tekfur Saroz) ve Cihan Ünal (Osman Bey) gibi yıldız oyunculardan oluşan kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor.
Dizinin ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek.
ORHAN BEY BURSA ÖNÜNDE
İlk bölüm de tarihten önemli detaylar sunuyor.
Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır.
Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesinin nelere sebep olacağı heyecanla izlenecek.