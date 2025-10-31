Arkas Sanat’a Tarihe Saygı Ödülü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel koruma bilincin oluşturulması amacıyla düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri sahiplerini buldu. Arkas Sanat Göztepe Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü, Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü​ kapsamında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'nde bu yıl İzmir il sınırları içerisinden gelen 72 başvuru değerlendirmeye alındı. Lucien Arkas'ın sahibi olduğu ve kente yakın zamanda kazandırılan Arkas Sanat Göztepe Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü restorasyonu yarışmada Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Ödüller kapsamında Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü; Necla Umur Evi (Birgi), Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü; Töngül Pide Fırını (Ödemiş), Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü Erol Yünel, Keçeci (Bademli, Ödemiş)'nin oldu.