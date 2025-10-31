Ege’de Cumhuriyet rüzgarı esti!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanırken Ege Bölgesi'nde de coşku hakim oldu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde düzenlenen Dilek Türkan ile Cumhuriyet'e Şarkılar konserine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

COŞKU DOLU AKŞAM

POP yıldızı Simge Cumhuriyet Bayramı'nı Didim Meydanı'nda verdiği konserle kutladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Semicenk, on binlerce Aydınlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Can Bonomo ise Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapılan etkinlikte Bonomo, binlerce kişiyle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek bayram coşkusuna ortak oldu.