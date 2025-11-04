Sonbahar hastalıklarından beslenmeyle korunun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selva Oturakçıibogil, soğan ve sarımsağın, mikroplarla savaşan doğal antibiyotik etkisi göstererek vücudu hastalıklardan koruduğunu ve düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini desteklediğini söyledi. Diyetisyen Oturakçıibogil, sonbaharda hastalıklardan korunmak için sofralarda mutlaka yer alması gereken besinleri şöyle sıraladı; Turunçgiller, soğan ve sarımsak, ceviz, badem, fındık, zencefil, balık, yoğurt ve balkabağı. Oturakçıibogil, soğan ve sarımsağın doğal antibiyotik etkisiyle vücudu hastalıklardan koruduğunu dile getirdi.