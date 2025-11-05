Gönlümün Efendisi görsel şölen sundu

TÜrkiye'nin köklü rock gruplarından Pera, "Gönlümün Efendisi" şarkısı ve klibi ile yükselişine devam ediyor. Büyüleyici coğrafyasıyla eşsiz anlara ev sahipliği yapan Kapadokya'da çekilen klip, görsel dünyası ile bir şölen sunuyor. Pera'nın solisti Gökhan Mandır'ın yönetmenliğini üstlendiği klibin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın performansı ise izleyicilerden tam not aldı. Duygusal bir ayrılık hikayesine can veren Alperen Duymaz, başarılı ve etkileyici oyunculuğuyla klibin atmosferini güçlendirdi. Özellikle klipteki açılış sahnesinde şarkıyı kendi sesiyle söylemesi, hikayenin izleyiciye aktarılmasında kilit rol oynadı.