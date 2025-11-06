Avrupa turnesine çıkacak

Arabesk-fantezi müziğin güçlü yorumcusu ve bestecisi Derya Bedavacı, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnedeydi. Bedavacı, güçlü sesi, içten yorumları ve duygusal repertuarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesinde fit görünümüyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde yaklaşık 7 kilo verdiğini açıkladı. Şarkıcı "Çok sıkı spor ve biraz da diyet yaptım. Yazın çok gezdik, yedik, içtik, eğlendik; şimdi biraz dengeledik. Spor yapamayınca hemen fark ediyor vücut ama yine de formdayız" dedi. Bedavacı, yılbaşı gecesi için Antalya'da sahnede olacağını dile getirirken, Berlin, Paris ve Köln konserleriyle Avrupa turnesinin başlayacağını söyledi. Derya Bedavacı, güçlü sahne enerjisi, duygusal yorumları ve zarif tarzıyla Harbiye'de bir kez daha müzikseverlerin alkışları altında bir geceye imza attı.