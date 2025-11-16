Görenler hayran kaldı

ROL aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hakan Yılmaz şimdi de kızı Deniz ile gündem oldu. Babasının izinden giderek oyunculuğu seçen Deniz Yılmaz güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı. Daha önce babasıyla birlikte çektiği videolarla dikkat çeken Deniz şimdilerde tiyatro sahnesinde yer almaya başladı Babasının izinden giderek oyunculuğu seçen Deniz Yılmaz güzelliğiyle de mest etti. Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'i görenler; 'Hem güzel hem başarılı', 'Çok güzelsin', 'Babasının güzeli', 'Nasıl bir güzellik bu' şeklinde yorumlar yaptılar.