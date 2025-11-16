Su Atacan annesinin mesleğine talip oldu

PINAR Altuğ, kızı Su ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Cumhuriyet defilesinde yürüyen Su Atacan, "Benim için çok özel bir deneyimdi. Hem öyle bir defilede bir Cumhuriyet kadını olarak bulunmak, hem de böyle bir şeyi deneyimlemek benim için çok özeldi" dedi. Oyuncu olmak istediğini belirten Su Atacan, "Mezun oluyorum. Düşüncem oyunculuk yönünde. Yurt dışında eğitim alıp buraya gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Altuğ, "Çok güzel bir tuvalet giymişti. Cumhuriyet kadınını anlatan bir defileydi, antik kentteydi. Ona çok zarif, sade, düz bir elbise yapıldı. Benim için çok büyüleyiciydi. İnsanın evladını böyle bir başarı ile izlemesi çok gurur verici... Oyuncu olmak istiyor. Bu yönde çalışmalarımızı başlattık" açıklamasını yaptı.