atv ödüllere doymuyor

atv, yayınladığı dizi, programlar ve haber merkezi ile magazinci.com tarafından 25'incisi düzenlenen İnternet Medyası Yılın En İyileri ödül törenine damgasını vurdu. atv, gerçekleştirilen törende 6 ödül birden aldı.

GECEYE DAMGA VURDULAR

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Yılın En İyi Kadın Kuşak Programı Ödülü'nü alırken, ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster ise Yılın En İyi TV Yarışma Programı Ödülü'ne layık görüldü. Yılın En iyi Erkek Haber Spikeri Ödülü'nü ise atv Ana Haber Bülteni spikeri Cem Öğretir aldı. atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu, Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Yılın En İyi Dizisi dallarında ödülleri toplayarak başarısını bir kez daha taçlandırdı. Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu ödülü, Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'na, Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ödülü de Nilüfer Hatun rolüyle Mahassine Merabet'e verildi. Geceye, dizi ve oyuncuları temsilen Mahassine Merabet, Yiğit Uçan ve Dinç Daymen katıldı. Öte yandan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Müge Anlı ve Esra Erol, verdikleri mesajlarla farkındalığa destek oldular.