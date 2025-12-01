Ünlüler Kıbrıs yolunda

Bu yılbaşı tatilini 4 gün planlayan oteller, başta Kıbrıs ve Antalya'da ünlü sanatçılarla 2025'e 'merhaba' diyecek. Ünlü isimlerin konserlerinin düzenleneceği otellerdeki 2 kişi gecelik fiyat 25 bin TL'den başlıyor. Antalya'da bu yılbaşı programında Özcan Deniz Ebru Gündeş, Cenk Eren, Candan Erçetin, Berkay, Murat Dalkılıç ve Derya Bedavacı gibi isimlerin konserleri olacak. Lara-Kundu bölgesindeki bir otelde 31 Aralık Çarşamba Cenk Eren, 1 Ocak Perşembe Ebru Gündeş, 2 Ocak Cuma Özcan Deniz sahneye çıkacak. Aynı bölgedeki başka bir otelde ise 30 Aralık Murat Dalkılıç, 31 Aralık Derya Bedavacı konseri gerçekleşecek. Kemer'de ise 30 Aralık Candan Erçetin, 31 Aralık Berkay sahneye çıkacak.