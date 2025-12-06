Ekran yüzlerine narkotik operasyonu

İSTANBUL'DA jandarma ekipleri ünlü isimlere operasyon düzenledi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi. Dün sabah saatlerinde gelen futbolda bahis operasyonundan sonra 3 kadın spikerin daha gözaltına alınmasının, "bahis soruşturması" kapsamında olduğu düşünüldü. Ancak gerçek, dakikalar sonra ortaya çıktı. Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, jandarma ekipleri tarafından yürütülen 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında ifadeye götürüldü.

İSTANBULA GETİRİLİYOR

ANKARA'DA gözaltına alınan Hande Sarıoğlu'nun İstanbul'a getirildiği ve başka gözaltılar da olduğu öğrenildi.Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.