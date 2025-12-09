Maçari Konağı’nda gerilim giderek artıyor

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Merakla beklenen dizinin 15. bölümünde Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner. Bu sırada Azil'i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir.

AİLE İÇİ HESAPLAŞMALAR

Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır. Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur. Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.