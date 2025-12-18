Kutnu ipeği yarışmasında GÖRKEMLİ DEFİLE

ALTIER Fashion & Beauty Academy'nin, Serkan Selamet ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirdiği "Altier Fashion Show 2025 Kutnu", İstanbul Kibrithane'de görkemli bir defileyle moda dünyasını buluşturdu. Anadolu'nun köklü dokuma mirası kutnu kumaşı, çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanarak prestijli bir sahnede hayat buldu. Kültürel mirası modern moda diliyle bir araya getiren özel gecede, Kutnu İpeği Tasarım Yarışması'nda finale kalan ve dereceye giren 7 genç tasarımcının kutnu kumaşıyla hazırladığı özgün koleksiyonlar ilk kez profesyonel podyumda sergilendi. Davetliler eşliğinde keyifli bir moda gösterisinin sunulduğu programda, ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Güzide Duran, Özge Ulusoy, Demet Şener, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu da görev aldı.