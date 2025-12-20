Tarihi eserler ABD’den Türkiye’ye getirildi

TÜRKİYE'NİN kültürel mirası eserler ait olduğu topraklara döndü. 1960'lı yıllarda kaçak kazılarla çıkarılan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan eserlerin iadesi, uluslararası iş birliğiyle sağlandı. Eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NSosyal hesabından, tarihi eserlerin ABD'den Türkiye'ye dönüş yolculuğuna ilişkin paylaşımda bulundu. Ersoy, "Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı. Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da yer aldığı bu eserler, ABD'deki Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesi sağlanarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda bu toprakların mirası olan eserleri ana vatanına yeniden kavuşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.