Türkiye’nin en güzel kızı Sıla Saraydemir

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2025' muhteşem bir final gecesiyle sonuçlandı. İstanbul'da düzenlenen finalde sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Konuklar, Türkiye'nin tescilli en güzel kızlarının belirlendiği gecede büyük heyecana ortak oldu. Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un üstlendiği gecede konukları selamlayan Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, "Bugün, 43'üncü Miss Turkey'de ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek donanımlı Türk kızlarını seçmek için bir araya geldik" dedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 20 numaralı Sıla Saraydemir Türkiye'nin en güzel kızı oldu. Miss World'te ülkemizi temsil edecek olan Sıla Saraydemir'e tacını Türkiye eski güzellerinden Demet Şener taktı.