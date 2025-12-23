Astral seyahatten adliye koridoruna: Yusuf Güney sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak daha önce evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alındı.
Jandarma eşliğinde dün Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi. Güney'in ifade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği verdiği, ardından da serbest bırakıldığı öğrenildi. "Astral seyahatle başka boyutlara geçiyorum" ve "Geleceği ziyaret ediyorum" şeklindeki iddialarıyla tanınan şarkıcı hakkında sosyal medyada, "İfade vermeye değil, astral seyahate çıktı" yorumları yapıldı. YusufGüney ise konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.
Güney şu ifadeleri kullandı:
'SİZİ UYARMAYA ÇALIŞTIM'
"Soruşturma doğrultusunda İstanbul il jandarmamıza nezaketlerinden ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Yıllardır sizleri uyarmaya çalıştım, çırpındım durdum. Hakikati görün istiyorum. Devletimiz, bu illeti gençlerimizin başına musallat edenlere, insanların 3 kuruşuna göz diken dolandırıcılara, vergi kaçakçılarına, uyuşturucu baronlarına gerekeni yapacaktır.
Eminim en kısa zamanda bu gerçekleşecektir." Öte yandan daha önce adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel'in pazar günü gözaltına alındığı, işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
PARTİ LİSTESİ SAVCILIKTA
Firari konumda bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Kasım Garipoğlu'nun şoförü gözaltına alınmıştı. Tutuklanan şoför İsmail Ahmet Akçay'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi. Akçay, ifadesinde, Garipoğlu'nun düzenlediği partilerde uyuşturucu kullanıldığını, aralarında Şeyma Subaşı, Deren Talu ve Defne Samyeli'nin de olduğu ünlülerin bu partilere katıldığını iddia etti.
NELER OLMUSTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Sadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.