Rümeysa Cebeci’den şok itiraf

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı.

Cebeci ifadesinde, "Gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım" dedi. Kanında ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıktığını belirten Cebeci, "Geçmiş zaman uyuşturucu kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm" ifadelerini kullandı.

Cebeci ifadesinin devamında, "2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı. Sonrasında arkadaş kaldık. Satıcı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım" itirafında bulundu. Öte yandan, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.