Akartürk’ten Büyükşehir korosuna sürpriz

Türk Halk Müziği'nin efsane ismi 84 yaşındaki Bedia Akartürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) verdiği konserde konuklara sürpriz yaptı. Efsane isim, koronun seslendirdiği türkülere eşlik ederek İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, AASSM'de şef Öznur Korkmaz yönetiminde, "Anadolu'nun Rengi Köklerin Sesi" adlı konser düzenledi. İzleyicilerin arasında yer alan Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Bedia Akartürk, sahneye davet edildi. 84 yaşındaki Akartürk, halk müziğinin sevilen türkülerinden mini bir konser verdi.