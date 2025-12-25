Uyuşturucu operasyonu İzmir’e dayandı: 20 gözaltı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Saran, uyuşturucu madde temin etme ve kullanımını kolaylaştırma suçu kapsamında gözaltına alındı.
Öte yandan 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında İzmir'in de yer aldığı 4 ilde 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız" ifadelerini kullanmıştı.
SUÇ MADDELERİ KABARIK
Saran ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci ile yaklaşık 3 yıl önce mesajlaşarak tanıştıklarını belirtti. İki isim arasında geçen mesajlar ve se
kayıtları savcılık tarafından sorgulandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyon İzmir'e kadar uzadı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu madde ve içmesi için kullanılan aparatlar ele geçirildi. Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş adamı Mehmet Tosmur ve iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.
TİMUR SAVCI GÖZALTINDA
Uyuşturucu soruşturmasına yeni bir isim daha eklendi. Tİms&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı'nın işlemlerinin ardından kan ve saç örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Savcı'nın daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vereceği aktarıldı.
Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İŞTE GÖZALTINA ALINAN O İSİMLER
1. Hamdi Burak Beşer
2. Mahmut Uğur Ziylan
3. Erdi Çetin
4. Uğur Can Peker
5. Melisa Şahin
6. İhsan Aygün
7. Melissa Fidan Çalışkan
8. Nuran Çokçalışkan
9. Burak Kaptan
10. Müzeyyen Karakan
11. Murat Can Şirin
12. Yağmur Uçkun
13. Atilla Aydın
14. Ozan Kılıç
15. Esra Yoldaş Balcı
16. Semavi Siverek
17. Mehmet Tosmur
18. Halime Göçmen
19. Ercan Siverek
20. Yılmaz Burak Bozkurt