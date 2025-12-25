Uyuşturucu operasyonu İzmir’e dayandı: 20 gözaltı

HABER MERKEZİ









İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Saran, uyuşturucu madde temin etme ve kullanımını kolaylaştırma suçu kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında İzmir'in de yer aldığı 4 ilde 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. SERBEST BIRAKILDI

Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız" ifadelerini kullanmıştı.