Brigitte Bardot hayatını kaybetti!

BİR dönem sinema dünyasına damga vuran Fransız oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir neslin sinemasını tanımlayan Bardot, sıkı bir hayvan hakları savunucusuna dönüşen yaşamıyla tanınıyordu. 1934'te Fransa'nın başkenti Paris'te doğan Bardot balerinlik eğitimi de almıştı. Henüz 15 yaşındayken 'Elle' dergisinin kapağına çıkmıştı. Bardot 1956'da 'And God Created Woman (Ve Tanrı Kadını Yarattı)' adlı filmle ünlenmiş, 1970'lerden sonra oyunculuğu bırakmıştı. 1994'te yayınlanan 'Brigitte Bardot: İki Hayat' isimli biyografinin yazarı Jeffrey Robinson, Closer Weekly dergisiye söyleşisinde oyuncu hakkında şöyle demişti: "Aşırı miktardaki şöhretin ortasında çok kafası karışık, yalnız bir insandı"