Simge’nin sert çıkışı: Bunların sırası değil

ÜNLÜ şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. 2026 yılının ilk günleriyle birlikte sahne programından dönüşte görüntülenen Simge, yeni yıla dair temennilerini dile getirdi. Sanatçı, "Yeni yıl herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Sahneden döndük, evimize gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda yaptığı ve dikkat çeken "Genç yaşta evlenip boşandım" açıklamasıyla ilgili sorulara ise temkinli yaklaştı. Bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirten Simge, "Şimdi bunların yeri ve zamanı değil. Daha sonra konuşalım. İyi yıllar diliyorum" diyerek açıklama yapmaktan kaçındı.