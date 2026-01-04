Türk güzeller dünya listesinde

ABD merkezli TC Candler, her yıl yayınladığı "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesini takipçileri ile paylaştı. Şarkıcı, oyuncu, model ve yazar gibi ünlü isimlerden oluşan listede bu yıl 7 Türk yer aldı. İşte Türk güzellerin listedeki sıralaması...

62 - CEMRE ARDA RÜZGARLI Tepe ve Yankı gibi yapımlarda rol üstlenen güzel oyuncu Cemre Arda, listenin en genç isimleri arasında yer alıyor. Henüz 23 yaşında olan güzel oyuncu, 3 Nisan 2026'da vizyona girecek Aşık Veysel filmi ile ilk beyazperde deneyimini yaşayacak.

73 - SILA TÜRKOĞLU 26 yaşındaki Sıla Türkoğlu , asıl popülerliğini Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteri ile yakaladı. Geçtiğimiz ay sürpriz bir karar ile reyting rekortmeni diziden ayrılan Türkoğlu'nunyakında yeni bir iddialı dizi ile dönüş yapması bekleniyor.

53 - SU BURCU YAZGI COŞKUN

2005 doğumlu güzel oyuncu, Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı 'Bir Gece Masalı' adlı dizide yer aldı. Kardeşlerim dizisiyle ünlenen Coşkun'un birçok yapımdan teklif aldığı ve 2026 yılı içerisinde ekranlara iddialı bir yapımla geri dönmesi bekleniyor.

34 - CEMRE BAYSEL

26 yaşındaki güzel oyuncu Cemre Baysel, magazin basınında birçok isimle anıldı. Son olarak rap müzik sanatçısı Blok3 ile sevgili olduğuna ilişkin iddiaları yalanlayan Baysel, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... adlı diziden ayrıldıktan sonra bir süre ekranlara uzak kaldı. Güller ve Günahlar dizisi ile televizyonlara dönen ve Murat Yıldırım ile partner olan Baysel, sergilediği performans ile takipçilerinden tam not aldı. Baysel, TC Candler tarafından her yıl yayınlanan güzeller listesine ise bu yıl ilk kez giriş yapmış oldu.