Deniz Akkaya’ya İzmir’den kötü haber

Sunucu Seda Akgül'e sosyal medya üzerinden hakaret ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde paylaşımlarda bulunan eski manken Deniz Akkaya hakkında 3 gün zorlama hapis kararı kesinleşti.
Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar, Akkaya'nın Akgül'e karşı alınan koruma kararını ihlal etmesi üzerine verildi.
DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI
Akkaya, sosyal medya paylaşımlarının koruma kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı iddiasıyla zorlama hapis kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya'nın itirazını reddetti.
Ret kararı ardından Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 6284 Sayılı Kanun kapsamında verdiği zorlama hapsi kesinleşti. Akkaya, koruma kararını ihlal etmesi nedeniyle 3 gün zorlama hapis yatacak.
Deniz Akkaya, 2021'de Selin Ciğerci ile yaşadığı bir tartışma sonrasında mahkemenin verdiği tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı.
Akkaya, ayrıca 2024'te sonuçlanan davada, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası almıştı.