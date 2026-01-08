Reyting şampiyonu atv oldu

Süper Kupa karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. 6 Ocak akşamı Süper Kupa Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Samsunspsor'un yarı final karşılaşması gecenin en çok izleneni oldu.Yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u Adana'da 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu. Tüm Kişiler'de yüzde 9.51 izlenme oranı ve yüzde 23.32 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 10.43 izlenme oranı ve yüzde 26.93 izlenme payı ve +20 ABC1'de ise yüzde 10.75 izlenme oranına ve yüzde 25.38 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.