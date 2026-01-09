Aleyna’nın testi pozitif

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden şarkıcı Aleyna Tilki'nin, uyuşturucu testinin sonucu açıklandı. Tilki'nin uyuşturucu test sonucunu, esrar kullanımına bağlı THC 'pozitif' olarak belirlendi.
Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. "Uyuşturucu bulundurmak, kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık" suçlamalarıyla ifade veren 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
Aralarında Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 19 kişi tutuklandı. 3 kişi ise ev hapsi talebiyle sevk edilirken, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakıldı.
SONUÇLARI ÇIKAN ÜNLÜLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 15 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.
Rapora göre, Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu, Gizem Türedi, Yiğit Macit, Mümine Sena Yıldız, Recep Men, İsmail Ahmet Akçay ve Mehmet Ali Gül'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. İrem Sak, Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.