Aleyna’nın testi pozitif

Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. "Uyuşturucu bulundurmak, kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık" suçlamalarıyla ifade veren 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

Aralarında Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 19 kişi tutuklandı. 3 kişi ise ev hapsi talebiyle sevk edilirken, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakıldı.