Ceylan’ın yeni albüm heyecanı

Türk müziğinin güçlü sesi Ceylan, önceki gün AVM'de objektiflere takıldı. Alışveriş turu yapan ünlü türkücü, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı.10 yıl aradan sonra yeni bir albümle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Ceylan, heyecanını gizleyemedi. İlk şarkısının "baba yarısı" olarak gördüğü Orhan Gencebay'a ait olduğunu söyleyen sanatçı, "Şarkıyı okurken çok duygulandım" diyerek duygularını dile getirdi.Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Ceylan, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.