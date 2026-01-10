Ferdi Tayfur şarkılarıyla anıldı

Denizli'de Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, vefatının yıl dönümünde sevilen eserleriyle anıldı. Denizlililer, usta sanatçının şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşadı. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen gecede salonu dolduran binlerce vatandaş, kent orkestrası eşliğinde unutulmaz bir müzik ziyafetine tanıklık etti. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında hayatını kaybeden ayrılan arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, vefatının yıl dönümünde eserleriyle anıldı. Şef Orhan Dikici yönetimindeki orkestraya, güçlü sesleriyle Hakan Eyiden ve Emin Mert Boyacıoğlu eşlik ederek usta sanatçının klasikleşmiş eserlerini seslendirdi. Gecede; Huzurum Kalmadı, Prangalar ve Çeşme gibi nesillerin diline pelesenk olan eserler yankılanırken, dinleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.