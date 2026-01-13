  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

ABD'NİN California eyaletinde Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 83'üncüsü verilen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Beverly Hills kentindeki programda "Drama Dalında En İyi Film" ödülünü Hamnet kazandı. Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Film" kategorisinin kazananı "One Battle After Another" filmiyle Paul Thomas Anderson, "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü. Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Rose Byrne, Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Timothee Chalamet, Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu Jessie Buckle, Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ise Wagner Moura ödüle layık görüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA